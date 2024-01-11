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Али Асадов встретился с региональным директором ЮНИСЕФ по Европе и Центральной Азии

Али Асадов встретился с региональным директором ЮНИСЕФ по Европе и Центральной Азии 11 января премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с региональным директором Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) по Европе и Центральной Азии, представителем ЮНИСЕФ в офисе ООН в Женеве и специальным координатором по вопросам беженцев и ми
Внутренняя политика
11 января 2024 г. 19:30
Али Асадов встретился с региональным директором ЮНИСЕФ по Европе и Центральной Азии

11 января премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с региональным директором Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) по Европе и Центральной Азии, представителем ЮНИСЕФ в офисе ООН в Женеве и специальным координатором по вопросам беженцев и мигрантов в Европе Реджиной де Доминичис.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

На встрече было отмечено, что Азербайджан придает большое значение партнерству с ООН и ее отдельными структурами, и в этой связи особое значение имеет сотрудничество с ЮНИСЕФ.

Было подчеркнуто, что между Азербайджаном и Детским фондом ООН существует долгосрочное и эффективное партнерство, охватывающее различные сферы.

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Версия на азербайджанском языке Baş nazir UNICEF-in Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə regional direktoru ilə görüşüb

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