Али Асадов встретился с региональным директором Всемирного банка по Южному Кавказу

15 июля премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с региональным директором Всемирного банка по Южному Кавказу Роланд Прайс.

15 июля премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с региональным директором Всемирного банка по Южному Кавказу Роланд Прайс.

Как сообщили Report в пресс-службе Кабинета министров, на встрече были одобрены успешные результаты совместных проектов, реализуемых в рамках долгосрочного эффективного партнерства между Азербайджаном и Всемирным банком, охватывающего различные сферы.

Состоялся обмен мнениями относительно хода реализуемых в настоящее время проектов, а также разработки новой Рамочной страновой программы партнерства, которая охватит 2025-2029 годы, в соответствии с направлениями деятельности Всемирного банка и приоритетами развития Азербайджана.

Были также обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Всемирным банком в ряде областей, в том числе в рамках COP29.