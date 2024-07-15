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Али Асадов встретился с региональным директором Всемирного банка по Южному Кавказу

Али Асадов встретился с региональным директором Всемирного банка по Южному Кавказу 15 июля премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с региональным директором Всемирного банка по Южному Кавказу Роланд Прайс.
Внутренняя политика
15 июля 2024 г. 17:17
Али Асадов встретился с региональным директором Всемирного банка по Южному Кавказу

15 июля премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с региональным директором Всемирного банка по Южному Кавказу Роланд Прайс.

Как сообщили Report в пресс-службе Кабинета министров, на встрече были одобрены успешные результаты совместных проектов, реализуемых в рамках долгосрочного эффективного партнерства между Азербайджаном и Всемирным банком, охватывающего различные сферы.

Состоялся обмен мнениями относительно хода реализуемых в настоящее время проектов, а также разработки новой Рамочной страновой программы партнерства, которая охватит 2025-2029 годы, в соответствии с направлениями деятельности Всемирного банка и приоритетами развития Азербайджана.

Были также обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Всемирным банком в ряде областей, в том числе в рамках COP29.

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Версия на английском языке Azerbaijani Prime Minister meets with World Bank Regional Director
Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov Dünya Bankının Cənubi Qafqaz üzrə regional direktoru ilə görüşüb

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