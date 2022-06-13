Али Асадов встретился с председателем Национального совета Словакии

13 июня премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с председателем Национального совета Словацкой Республики Борисом Колларом.

13 июня премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с председателем Национального совета Словацкой Республики Борисом Колларом.

Как сообщает Report со ссылкой на Кабинет министров, на встрече было подчеркнуто, что азербайджано-словацкие отношения развиваются в различных направлениях.

Было отмечено, что между двумя странами имеются хорошие возможности для дальнейшего развития инвестиционного сотрудничества.

Были проведены обсуждения энергетической безопасности, в связи с этим было особо подчеркнуто значение Южного газового коридора.

На встрече также были обсуждены перспективы расширения сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, гуманитарной и многих других сферах.