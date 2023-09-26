Али Асадов встретился с министрами, участвующими в мероприятиях ОТГ в Баку

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с участниками 2-ого заседания министров сельского хозяйства Организации тюркских государств (ОТГ) и 2-ого тюркского форума агробизнеса в Баку.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с участниками 2-ого заседания министров сельского хозяйства Организации тюркских государств (ОТГ) и 2-ого тюркского форума агробизнеса в Баку.

Как сообщает Report, премьер-министр подчеркнул важность проведения 2-го заседания министров сельского хозяйства и 2-го тюркского форума агробизнеса в Баку, выразив уверенность в том, что эти мероприятия будут способствовать развитию сотрудничества между тюркскими государствами в области сельского хозяйства.

Было отмечено, что укрепление связей со странами тюркского мира является одним из главных приоритетов внешней политики Азербайджана.

На встрече обсуждались проекты, реализуемые между Азербайджаном и государствами-членами и государствами-наблюдателями ОТГ области сельского хозяйства, а также перспективы развития сотрудничества.