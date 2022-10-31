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Али Асадов встретился с исполнительным секретарем Европейской экономической комиссии ООН

Али Асадов встретился с исполнительным секретарем Европейской экономической комиссии ООН Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с исполнительным секретарем Европейской экономической комиссии ООН Ольгой Алгаеровой.
Внутренняя политика
31 октября 2022 г. 13:45
Али Асадов встретился с исполнительным секретарем Европейской экономической комиссии ООН

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с исполнительным секретарем Европейской экономической комиссии ООН Ольгой Алгаеровой.

Как сообщили Report в Кабмине, на встрече было отмечено, что в нынешнем году отмечается 30-летие членства Азербайджана в ООН, выражено удовлетворение всесторонним сотрудничеством Азербайджана со структурами и специализированными организациями ООН, в том числе с Европейской экономической комиссией.

Были затронуты успехи Азербайджана в достижении Целей устойчивого развития.

На встрече были также обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и ООН.

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Версия на английском языке Azerbaijan's PM Asadov meets with ECE Executive Secretary
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Baş naziri BMT-nin Avropa İqtisadi Komissiyasının İcraçı katibi ilə görüşüb

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