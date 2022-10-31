Али Асадов встретился с исполнительным секретарем Европейской экономической комиссии ООН

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с исполнительным секретарем Европейской экономической комиссии ООН Ольгой Алгаеровой.

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с исполнительным секретарем Европейской экономической комиссии ООН Ольгой Алгаеровой.

Как сообщили Report в Кабмине, на встрече было отмечено, что в нынешнем году отмечается 30-летие членства Азербайджана в ООН, выражено удовлетворение всесторонним сотрудничеством Азербайджана со структурами и специализированными организациями ООН, в том числе с Европейской экономической комиссией.

Были затронуты успехи Азербайджана в достижении Целей устойчивого развития.

На встрече были также обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и ООН.