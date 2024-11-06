Али Асадов встретился с генсеком Совета мусульманских старейшин

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с генеральным секретарем Совета мусульманских старейшин Мухаммедом Абдулсаламом.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с генеральным секретарем Совета мусульманских старейшин Мухаммедом Абдулсаламом.

Об этом Report сообщили в Кабинете Министров.

Стороны подчеркнули значимость Глобального саммита религиозных лидеров, прошедшего в Баку под лозунгом "Мировые религии за зеленую планету" в рамках COP29. Было подчеркнуто, что Азербайджан активно поддерживает развитие диалога между религиями, культурами и цивилизациями, продвигая ценности мультикультурализма и толерантности.

Особое внимание было уделено многовековой традиции мирного сосуществования различных этнических и религиозных групп в стране. Было подчеркнуто, что объявление города Шуша "культурной столицей исламского мира" является символом признания и поддержки Азербайджана со стороны исламского сообщества.