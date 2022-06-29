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Али Асадов встретился с генпрокурором Катара

Али Асадов встретился с генпрокурором Катара 29 июня премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с генеральным прокурором Государства Катар Иссой бин Саадом аль-Нуайми.
Внутренняя политика
29 июня 2022 г. 14:27
Али Асадов встретился с генпрокурором Катара

29 июня премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с генеральным прокурором Государства Катар Иссой бин Саадом аль-Нуайми.

Как сообщили Report в Кабинете министров, на встрече было подчеркнуто удовлетворение развитием азербайджано-катарских отношений в различных направлениях.

Было отмечено, что между органами прокуратуры двух стран осуществляется успешное сотрудничество как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций.

Во встрече приняли участие генеральный прокурор Азербайджанской Республики Кямран Алиев, посол Азербайджана в Катаре Рашад Исмаилов и руководители структур Аппарата Кабинета министров.

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Версия на английском языке Azerbaijani PM meets attorney general of Qatar
Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov Qətərin Baş prokuroru ilə görüşüb

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