Али Асадов встретился с генпрокурором Катара

29 июня премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с генеральным прокурором Государства Катар Иссой бин Саадом аль-Нуайми.

29 июня премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с генеральным прокурором Государства Катар Иссой бин Саадом аль-Нуайми.

Как сообщили Report в Кабинете министров, на встрече было подчеркнуто удовлетворение развитием азербайджано-катарских отношений в различных направлениях.

Было отмечено, что между органами прокуратуры двух стран осуществляется успешное сотрудничество как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций.

Во встрече приняли участие генеральный прокурор Азербайджанской Республики Кямран Алиев, посол Азербайджана в Катаре Рашад Исмаилов и руководители структур Аппарата Кабинета министров.