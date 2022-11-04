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Али Асадов встретился с Фуатом Октаем

Али Асадов встретился с Фуатом Октаем Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с находящимся в нашей стране с официальным визитом вице-президентом Турции Фуатом Октаем.
Внутренняя политика
4 ноября 2022 г. 15:33
Али Асадов встретился с Фуатом Октаем

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с находящимся в нашей стране с официальным визитом вице-президентом Турции Фуатом Октаем.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

В ходе встречи было с удовлетворением отмечено, что братские и союзнические связи между двумя странами успешно развиваются во всех сферах.

Была отмечена важность 10-го заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией и совместного бизнес-форума, которые пройдут в Баку.

Была выражена уверенность, что официальный визит Ф.Октая придаст импульс дальнейшему расширению азербайджано-турецких связей.

На встрече были обсуждены перспективы азербайджано-турецкого взаимовыгодного сотрудничества в различных направлениях.

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Версия на английском языке ФотоPrime Minister of Azerbaijan meets Vice President of Turkiye
Версия на азербайджанском языке ФотоƏli Əsədov Fuat Oktayla görüşüb

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