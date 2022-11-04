Али Асадов встретился с Фуатом Октаем

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с находящимся в нашей стране с официальным визитом вице-президентом Турции Фуатом Октаем.
Об этом Report сообщили в Кабинете министров.
В ходе встречи было с удовлетворением отмечено, что братские и союзнические связи между двумя странами успешно развиваются во всех сферах.
Была отмечена важность 10-го заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией и совместного бизнес-форума, которые пройдут в Баку.
Была выражена уверенность, что официальный визит Ф.Октая придаст импульс дальнейшему расширению азербайджано-турецких связей.
На встрече были обсуждены перспективы азербайджано-турецкого взаимовыгодного сотрудничества в различных направлениях.