Али Асадов встретился с Фуатом Октаем

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с находящимся в нашей стране с официальным визитом вице-президентом Турции Фуатом Октаем.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с находящимся в нашей стране с официальным визитом вице-президентом Турции Фуатом Октаем.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

В ходе встречи было с удовлетворением отмечено, что братские и союзнические связи между двумя странами успешно развиваются во всех сферах.

Была отмечена важность 10-го заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией и совместного бизнес-форума, которые пройдут в Баку.

Была выражена уверенность, что официальный визит Ф.Октая придаст импульс дальнейшему расширению азербайджано-турецких связей.

На встрече были обсуждены перспективы азербайджано-турецкого взаимовыгодного сотрудничества в различных направлениях.