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Али Асадов встретился с делегацией BP

Али Асадов встретился с делегацией BP Премьер-министр Азербайджана Али Асадов 19 июня встретился с делегацией во главе с главным исполнительным директором компании BP Мюрреем Окинклоссом.
Внутренняя политика
19 июня 2025 г. 16:33
Али Асадов встретился с делегацией BP

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов 19 июня встретился с делегацией во главе с главным исполнительным директором компании BP Мюрреем Окинклоссом.

Как сообщили Report в Кабинете министров, на встрече было выражено удовлетворение долгосрочным взаимовыгодным партнерством между Азербайджаном и BP.

Была подчеркнута важность проектов, реализуемых BP в Азербайджане, рассмотрены перспективные проекты, стоящие на повестке дня.

В ходе встречи также были рассмотрены перспективы сотрудничества между SOCAR и BP, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Мюррей Окинклосс представил А.Асадову нового регионального президента BP по Азербайджану, Грузии и Турции Джованни Кристофоли.

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Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov bp-nin nümayəndə heyəti ilə görüşüb

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