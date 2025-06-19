Али Асадов встретился с делегацией BP

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов 19 июня встретился с делегацией во главе с главным исполнительным директором компании BP Мюрреем Окинклоссом.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов 19 июня встретился с делегацией во главе с главным исполнительным директором компании BP Мюрреем Окинклоссом.

Как сообщили Report в Кабинете министров, на встрече было выражено удовлетворение долгосрочным взаимовыгодным партнерством между Азербайджаном и BP.

Была подчеркнута важность проектов, реализуемых BP в Азербайджане, рассмотрены перспективные проекты, стоящие на повестке дня.

В ходе встречи также были рассмотрены перспективы сотрудничества между SOCAR и BP, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Мюррей Окинклосс представил А.Асадову нового регионального президента BP по Азербайджану, Грузии и Турции Джованни Кристофоли.