Али Асадов: В мировом масштабе Азербайджан – сильная страна

Эта победа началась с крупномасштабной работы под руководством общенационального лидера Гейдара Алиева

"Сегодня Азербайджанское государство переживает период самого стремительного развития и подъема в своей многовековой истории. Азербайджан - лидер Южного Кавказа, сильное государство с решительной позицией, пользующееся большим авторитетом во всем мире".

Как передает Report, об этом сказал премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов.

"Сейчас ясно видно, что эта Победа, являющаяся самым большим желанием и стремлением азербайджанского народа, не была одержана только за 44 дня. Эта победа и путь к ней начался с судьбоносных исторических моментов, когда народ, потерявший свои земли, отчаявшийся, впавший в экономический кризис, изгнанный из своих домов, обратился к общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, с возвращения общенационального лидера к власти по настойчивому требованию народа, спасения азербайджанской государственности, спасения Азербайджана от угрозы раскола и исчезновения. Эта победа началась тогда, когда Гейдар Алиев представил Азербайджан миру, создал площадку для плодотворного сотрудничества с крупными государствами, престижными международными структурами, авторитетными кругами и центрами, играющими важную роль в мировой политике.

Эта победа началась с крупномасштабной работы, проводимой под руководством общенационального лидера Гейдара Алиева для создания и укрепления традиций государственности, строительства правового государства, возрождения и развития национальной экономики.

В целом эта победа началась с нефтяной стратегии, архитектором, основателем и автором которой является Гейдар Алиев, и стала возможной благодаря тому, что общенациональный лидер подарил Азербайджану такого сына, президента, полководца, как его политический преемник Ильхам Алиев", - подчеркнул премьер-министр.