Али Асадов: Правительство мобилизует все свои силы для обеспечения устойчивого развития страны

Правительство Азербайджана мобилизует все свои силы для своевременного и качественного выполнения задач и поручений президента Ильхама Алиева в вопросе обеспечения устойчивого развития страны и благосостояния народа.

Правительство Азербайджана мобилизует все свои силы для своевременного и качественного выполнения задач и поручений президента Ильхама Алиева в вопросе обеспечения устойчивого развития страны и благосостояния народа.

Как сообщает Report, об этом на пленарном заседании Милли Меджлиса сказал кандидат на пост премьер-министра Али Асадов.

Асадов отметил, что со дня его назначения главой Кабмина в 2019 году правительство и законодательный орган продолжали конструктивное и плодотворное сотрудничество, и выразил за это благодарность парламентариям.