О нас

Али Асадов: Правительство мобилизует все свои силы для обеспечения устойчивого развития страны

Али Асадов: Правительство мобилизует все свои силы для обеспечения устойчивого развития страны Правительство Азербайджана мобилизует все свои силы для своевременного и качественного выполнения задач и поручений президента Ильхама Алиева в вопросе обеспечения устойчивого развития страны и благосостояния народа.
Внутренняя политика
16 февраля 2024 г. 11:26
Али Асадов: Правительство мобилизует все свои силы для обеспечения устойчивого развития страны

Правительство Азербайджана мобилизует все свои силы для своевременного и качественного выполнения задач и поручений президента Ильхама Алиева в вопросе обеспечения устойчивого развития страны и благосостояния народа.

Как сообщает Report, об этом на пленарном заседании Милли Меджлиса сказал кандидат на пост премьер-министра Али Асадов.

Асадов отметил, что со дня его назначения главой Кабмина в 2019 году правительство и законодательный орган продолжали конструктивное и плодотворное сотрудничество, и выразил за это благодарность парламентариям.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov: Hökumət bütün səylərini səfərbər edəcək

Самое важное

Лидер ОАЭ позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Лидер ОАЭ позвонил президенту Ильхаму Алиеву
15 февраля 2024 г. 18:29
Канцлер Германии поздравил Ильхама Алиева
Канцлер Германии поздравил Ильхама Алиева
15 февраля 2024 г. 15:06
Объявлены даты вступительных экзаменов в Азербайджане
Объявлены даты вступительных экзаменов в Азербайджане
15 февраля 2024 г. 12:20
Президент Ильхам Алиев принес присягу и выступил на инаугурации с речью
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принес присягу и выступил на инаугурации с речью
14 февраля 2024 г. 20:23
Нурсултан Назарбаев поздравил президента Ильхама Алиева
Нурсултан Назарбаев поздравил президента Ильхама Алиева
14 февраля 2024 г. 19:13
Месседж Ильхама Алиева покровителям Армении: Идите и занимайтесь своими делами
Месседж Ильхама Алиева покровителям Армении: Идите и занимайтесь своими делами
14 февраля 2024 г. 18:30
Президент: Общими усилиями мы должны сделать так, чтобы ОТГ превратилась в центр силы на глобальной арене
Президент: Общими усилиями мы должны сделать так, чтобы ОТГ превратилась в центр силы на глобальной арене
14 февраля 2024 г. 18:23
Президент: ОТГ является для нас основной международной организацией, потому что это наша семья
Президент: ОТГ является для нас основной международной организацией, потому что это наша семья
14 февраля 2024 г. 18:23
Ильхам Алиев: Уже более 20 лет я являюсь президентом и до сегодняшнего дня ни у кого ничего не просил
Ильхам Алиев: Уже более 20 лет я являюсь президентом и до сегодняшнего дня ни у кого ничего не просил
14 февраля 2024 г. 18:18
В этом году бывшие переселенцы вернутся по меньшей мере в 20 населенных пунктов
В этом году бывшие переселенцы вернутся по меньшей мере в 20 населенных пунктов
14 февраля 2024 г. 18:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi