Али Асадов обратился к главам ИВ

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов обратился к руководителям районных и городских органов исполнительной власти.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр на сегодняшнем заседании оперативного штаба при Кабинете министров.

"Я хотел бы передать поручение Президента как задачу номер один всем руководителям районных и городских органов исполнительной власти. Самая важная сегодня заключается в том, что каждый должен выполнять условия карантина. Независимо от возраста, должности или каких-либо привилегий, поставленные требования должны быть выполнены своевременно и в полном объеме", - сказал премьер-министр Али Асадов.

А.Асадов подчеркнул, что в соответствии с законодательством будут приняты все необходимые меры.