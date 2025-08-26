О нас

Али Асадов: Началась работа по подготовке II Госпрограммы "Великое возвращение"

16:22 Начаты работы по подготовке II Государственной программы Великого возвращения.
Внутренняя политика
26 августа 2025 г. 16:32
Али Асадов: Началась работа по подготовке II Госпрограммы Великое возвращение

Началась работы по подготовке II Государственной программы "Великое возвращение", рассчитанной на 2027-2030гг.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Али Асадов на специальном заседании правительства, посвященном итогам визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в США.

Он отметил, что в рамках успешно реализуемой I Государственной программы (рассчитана на 2022-2026гг) на этих территориях проводятся масштабные восстановительные и строительные работы, формируется современная инфраструктура, создаются необходимые условия для устойчивого расселения и экономической реинтеграции региона:

"Президент Ильхам Алиев вместе с первым вице-президентом Мехрибан Алиевой за эти годы, обходя шаг за шагом, пядь за пядью наши освобожденные земли, непосредственно руководят грандиозными строительными работами. В последнее время главы государств и правительств, посещающие Азербайджан, как правило, также посещают наши освобожденные от оккупации территории и отмечают масштабные работы, проводимые президентом Ильхамом Алиевым".

