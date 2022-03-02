Али Асадов и Самир Нуриев посетили Отдельную пограничную дивизию в Губадлы

Премьер-министр Али Асадов и руководитель Администрации президента Самир Нуриев ознакомились со служебными условиями Отдельной пограничной дивизии Государственной пограничной службы в Губадлинском районе.

Премьер-министр Али Асадов и руководитель Администрации президента Самир Нуриев ознакомились со служебными условиями Отдельной пограничной дивизии Государственной пограничной службы в Губадлинском районе.

Как сообщает Report, они осмотрели боеприпасы и технику.

Отметим, что по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева 1-2 марта делегация в составе руководителей соответствующих государственных структур во главе с премьер-министром Али Асадовым и руководителем Администрации президента и Координационного штаба, созданного для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях Азербайджанской Республики Самиром Нуриевым посетила освобожденные территории.