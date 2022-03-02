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Али Асадов и Самир Нуриев посетили Отдельную пограничную дивизию в Губадлы

Али Асадов и Самир Нуриев посетили Отдельную пограничную дивизию в Губадлы Премьер-министр Али Асадов и руководитель Администрации президента Самир Нуриев ознакомились со служебными условиями Отдельной пограничной дивизии Государственной пограничной службы в Губадлинском районе.
Внутренняя политика
2 марта 2022 г. 19:05
Али Асадов и Самир Нуриев посетили Отдельную пограничную дивизию в Губадлы

Премьер-министр Али Асадов и руководитель Администрации президента Самир Нуриев ознакомились со служебными условиями Отдельной пограничной дивизии Государственной пограничной службы в Губадлинском районе.

Как сообщает Report, они осмотрели боеприпасы и технику.

Отметим, что по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева 1-2 марта делегация в составе руководителей соответствующих государственных структур во главе с премьер-министром Али Асадовым и руководителем Администрации президента и Координационного штаба, созданного для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях Азербайджанской Республики Самиром Нуриевым посетила освобожденные территории.

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Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov və Samir Nuriyev Qubadlıda hərbi hissədə olub, silah-sursata baxış keçiriblər

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