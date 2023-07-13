Али Асадов дал поручения МЭПР и МЧС относительно устранения недостатков в селе Союдлю

Премьер-министр Али Асадов дал поручения Министерству экологии и природных ресурсов и Министерству по чрезвычайным ситуациям в связи с тщательным расследованием ситуации и устранением недостатков в селе Союдлю Гедабекского района.

Премьер-министр Али Асадов дал поручения Министерству экологии и природных ресурсов и Министерству по чрезвычайным ситуациям в связи с тщательным расследованием ситуации и устранением недостатков в селе Союдлю Гедабекского района.

Как сообщает Report, 13 июля состоялось второе заседание комиссии, созданной при премьер-министре Азербайджанской Республики Али Асадове для расследования ситуации в селе Союдлю Гедабекского района.

На заседании были заслушаны доклады членов комиссии о результатах проведенных мониторингов.