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Али Асадов дал поручения МЭПР и МЧС относительно устранения недостатков в селе Союдлю

Али Асадов дал поручения МЭПР и МЧС относительно устранения недостатков в селе Союдлю Премьер-министр Али Асадов дал поручения Министерству экологии и природных ресурсов и Министерству по чрезвычайным ситуациям в связи с тщательным расследованием ситуации и устранением недостатков в селе Союдлю Гедабекского района.
Внутренняя политика
13 июля 2023 г. 20:51
Али Асадов дал поручения МЭПР и МЧС относительно устранения недостатков в селе Союдлю

Премьер-министр Али Асадов дал поручения Министерству экологии и природных ресурсов и Министерству по чрезвычайным ситуациям в связи с тщательным расследованием ситуации и устранением недостатков в селе Союдлю Гедабекского района.

Как сообщает Report, 13 июля состоялось второе заседание комиссии, созданной при премьер-министре Азербайджанской Республики Али Асадове для расследования ситуации в селе Союдлю Гедабекского района.

На заседании были заслушаны доклады членов комиссии о результатах проведенных мониторингов.

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Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov Söyüdlüdə nöqsanların ciddi araşdırılması ilə bağlı ETSN və FHN-ə tapşırıqlar verib

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