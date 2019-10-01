Али Ахмедов: Заявления оппозиции об удаленности Локбатана - всего лишь отговорка

Вице-премьер, заместитель председателя партии-исполнительный секретарь партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов высказался по поводу решения оппозиционного Национального Совета о проведении 8 октября несанкционированного пикета перед зданием Исполнительной власти города Баку.

Как сообщает Report, А.Ахмедов заявил, что нельзя проводить какие-либо действия без получения на то соответствующего разрешения.

По словам А.Ахмедова, для проведения оппозиционерами митинга выделено место в поселке Локбатан Гарадагского района Баку: "Локбатан - часть Баку, это общеизвестно. Просто оппозиции хочется провести акцию в месте массового скопления людей для того, чтобы показать, якобы, их много. Самым лучшим местом проведения митинга является стадион. Пусть пригласят своих людей, проведут акцию. Разговоры об удаленности Локбатана всего лишь отговорка. В свое время партия "Ени Азербайджан" проводила митинги на стадионе в Локбатане".

Исполнительная власть города Баку предложила Национальному Совету провести митинг 28 сентября в Локбатане, но Национальный Совет отклонил это предложение.