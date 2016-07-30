Али Ахмедов: Выдвинутые предложения отражают намерение превратить систему экономических свобод в новый развитый механизм

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ "В Конституции Азербайджана закреплен широкий спектр прав и свобод человека. Однако, происходящие в нашей жизни позитивные изменения, заметный рост показателя участия граждан в экономических, социальных и политических процессах, превратились в реальный параметр нашей жизни".

Как сообщает Report, об этом в интервью официальному сайту правящей партии ПЕА заявил заместитель премьер-министра, заместитель председателя-исполнительный секретарь ПЕА Али Ахмедов, комментируя вопрос, связанный в Актом референдума Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Конституцию Азербайджанской Республики".

По его словам, в последние годы были сделаны серьезные шаги на пути повышения участия людей в общественной жизни, расширение сферы прав и свобод и усовершенствование механизма их защиты было воспринято как один из приоритетов внутренней политики: "Система защиты прав и свобод человека в Азербайджане еще в большей степени стали соответствовать европейским стандартам. Считаю, что вопрос отражения в Конституции всех этих изменений вполне естественен и понятен".

А.Ахмедов отметил, что часть изменений в Конституцию связана с экономическими правами людей: "Азербайджан уже преодолел достаточно большой отрезок на пути формирования свободных экономических отношений и превращения в хорошо налаженную систему. Выдвинутые предложения отражают намерение превратить систему экономических свобод в новый, развитый механизм".

Как заявил зампред ПЕА, Азербайджан всегда демонстрировал волю на пути становления демократии и постоянно уделял внимание вопросу совершенствования демократии: "По сравнению с принятой в 1995 году путем всенародного голосования Конституцией, демократия в Азербайджане превратилась в более совершенный институт. Однако, не следует забывать, что история развития демократии доказала беспрерывность данного процесса. Сегодня даже в самых демократических странах мира наблюдается процесс развития прав и свобод человека.

Приравнивание в Акте Конституции возрастного ценза, назначенного для активного избирательного права низкого возрастного ценза, установленного для пассивного избирательного права, должно расцениваться именно в этом контексте".