Али Ахмедов встретился с послом Франции в Азербайджане

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Заместитель премьер-министра Азербайджана, заместитель председателя и исполнительный секретарь правящей Партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов принял сегодня в штаб-квартире партии посла Франции в нашей стране Орелию Бушез.

Как сообщили Report в правящей партии, на встрече обсудили перспективы развития и нынешнее положение сотрудничества между Францией и Азербайджаном.

А.Ахмедов сказал, что совпадающие интересы внесут вклад в дальнейшее развитие отношений между двумя странами.

О.Бушез заявила о заинтересованности Франции в развитии связей с одним из главных союзников в регионе - Азербайджаном.

На встрече также присутствовал заместитель исполнительного секретаря ПЕА, председатель парламентского комитета Милли Меджлиса Сиявуш Новрузов.