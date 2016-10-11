 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Али Ахмедов встретился с послом Франции в Азербайджане

    Совпадающие интересы внесут вклад в дальнейшее развитие отношений между двумя странами

    Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Заместитель премьер-министра Азербайджана, заместитель председателя и исполнительный секретарь правящей Партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов принял сегодня в штаб-квартире партии посла Франции в нашей стране Орелию Бушез.

    Как сообщили Report в правящей партии, на встрече обсудили перспективы развития и нынешнее положение сотрудничества между Францией и Азербайджаном.

    А.Ахмедов сказал, что совпадающие интересы внесут вклад в дальнейшее развитие отношений между двумя странами.

    О.Бушез заявила о заинтересованности Франции в развитии связей с одним из главных союзников в регионе - Азербайджаном.

    На встрече также присутствовал заместитель исполнительного секретаря ПЕА, председатель парламентского комитета Милли Меджлиса Сиявуш Новрузов

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi