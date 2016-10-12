Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Заместитель премьер-министра, заместитель председателя и исполнительный секретарь Партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов встретился с резидентом-координатором ООН в Азербайджане Гуламом Исагзаи.

Как сообщили Report в правящей партии, Али Ахмедов проинформировал о важных проектах, осуществленных в стране в течение 25 лет со дня восстановления независимости Азербайджана, широкомасштабных работах, направленных на развитие социальной и экономической сфер.

Резидент-координатор ООН в Азербайджане Гулам Исагзаи дал высокую оценку работам, проводимым в направлении устранения бедности, обеспечения продолжительного и ускоренного развития в нашей стране.

"За короткое время Азербайджан прошел большой путь развития, достиг успехов в вопросе устранения бедности и пр. Мы становимся свидетелями этого, ознакомившись с показателями социальных и экономических сфер. Азербайджан играет активную роль в системе ООН. Наглядным примером для региона может считаться создание Национального координационного совета", - сказал резидент-координатор.