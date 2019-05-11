Али Ахмедов: В Азербайджане некоторые силы клевещут на блестящее развитие нашей страны

"В Азербайджане есть немногочисленные силы, которые клевещут на блестящее развитие нашей страны, стараются бросить тень на развитие страны путем обмана, наветов".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил вице-премьер, заместитель председателя – исполнительный секретарь партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов.

По его словам, азербайджанский народ не поддается на такую клевету: "Потому что как бы красноречиво ни пытались исказить то, что человек видит своими глазами, это не даст результата. Азербайджан у нас на глазах очень изменился, как минимум, за последние 15 лет. Баку превратился в один из самых красивых городов мира. Самые грандиозные спортивные соревнования мира проводятся в Баку. Если бы наша страна не развивалась, не изменилась, не было бы инфраструктур для проведения крупных мероприятий, никто бы не вспомнил про Баку, если бы возник вопрос, где проводить такие мероприятия".

А.Ахмедов отметил, что Азербайджан и его столица Баку сегодня находятся в центре внимания мира: "Сегодня меняется жизнь и мировоззрение людей. С модернизацией страны модернизируются и люди. На фоне всего этого чьи-то попытки искажать реалии Азербайджана, клевета задевает за живое каждого из граждан".