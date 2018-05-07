Али Ахмедов: Успешная политика Гейдара Алиева способствовала развитию каждой сферы в стране

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Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ "Заслуги общенационального лидера Гейдара Алиева перед государством и народом Азербайджана велики. Проделанные им ради развития страны работы сегодня проявляются во всех сферах. Поэтому об общенациональном лидере Гейдаре Алиеве вспоминают не только в преддверии дня рождения, а каждый день. Успешная политика общенационального лидера способствовала развитию каждой сферы в Азербайджане".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя – исполнительный секретарь правящей партии Ени Азербайджан Али Ахмедов на мероприятии, проведенном в связи с 95-летием со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

По его словам, определенные общенациональным лидером Гейдаром Алиевым политика и ценности служат азербайджанскому народу:

"В этом плане его заслуги перед народом невозможно счесть годами. Азербайджанская молодежь выполняет свою работу, изучая ценности Гейдара Алиева".

После А.Ахмедов презентовал портрет общенационального лидера Гейдара Алиева, выполненный заслуженным художником Сакитом Мамедовым.