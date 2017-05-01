Али Ахмедов: Принимаются шаги, чтобы ситуация в Азербайджане приблизилась к европейским стандартам

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Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ "Несмотря на высокий уровень развития человечества, в мире существуют довольно серьезные проблемы. Около 1 млрд человек в мире страдают от голода".

Как сообщает Report, об этом на конференции на тему "Роль гражданского общества в достижении целей устойчивого развития в Азербайджане" сказал председатель Национального координационного совета по устойчивому развитию Азербайджана, заместитель премьер-министра Али Ахмедов.

По его словам, достаточно большая часть населения мира страдает от безработицы: "Это влияет на условия их жизни. Наличие болезней также является серьезной проблемой. Существуют страны, где продолжительность жизни составляет 50-55 лет. Все это серьезно беспокоит ООН. Данные проблемы должны решиться до 2030 года. Безработица и заболевания в основном преобладают в странах с богатыми природными ресурсами. Одной из наиболее серьезных проблем является неравенство. Военные расходы США составляют около 600 млрд долларов. А есть люди, которые за день тратят 1 доллар. Это во много раз превосходит сумму, которую тратит 1 млрд людей в течение года. Это различия, вытекающие не из природных ресурсов, а из человеческой деятельности".

А. Ахмедов сказал, что присоединение Азербайджана к данной программе связано с участием в происходящих в мире процессах: "За 10-12 лет экономика Азербайджана возросла в 3,5 раза. Азербайджан реализовал проекты, связанные с учреждениями образования и здравоохранения. Развитие произошло во многих сферах. Это улучшило жизненные условия людей. Принимаются шаги, чтобы ситуация в стране приблизилась к европейским стандартам. Правительство Азербайджана подключилось к грандиозной программе ООН, мы поставили перед собой серьезные цели. Правительство проводит работы в данном направлении".