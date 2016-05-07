 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Али Ахмедов: Президент Ильхам Алиев своим визитом в прифронтовую зону послал важный месседж мировому сообществу

    Глава государства дал понять военным и жителям прифронтовой зоны, что он находится рядом с ними

    Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ "Визит президента Ильхама Алиева в прифронтовую зону состоялся в рамках исполнения обязанностей главы государства. Встреча Верховного главнокомандующего с солдатами повышает их боевой дух, укрепляет боеспособность".

    Как передает Report, об этом заявил журналистам вице-премьер, заместитель председателя - исполнительный секретарь Партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов.

    Вице-премьер сообщил, что встречи с пострадавшими и понесшими ущерб в ходе боев на линии соприкосновения войск жителями являются доказательством проявления о них заботы президентом: "Подобные визиты имеют важнейшее значение с позиции роста положительных настроений в обществе. Это доказывает, что президент находится рядом с людьми, проживающими в зоне боевых действий, солдатами, готовыми отдать жизни за защиту нашей территориальной целостности. Глава государства дал понять им, что он находится рядом с ними".

    А.Ахмедов отметил, что визиты президента Ильхама Алиева в прифронтовую зону, встречи с людьми являются ярким примером единства народа и правительства: "Это имеет и международную значимость. Президент послал важный месседж мировому сообществу, дав понять, что Азербайджан во главе с Верховным главнокомандующим готов освободить свои оккупированные земли".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi