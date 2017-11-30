Али Ахмедов: Правительство Азербайджана создало благоприятные условия для предпринимателей

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Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ "Правительство Азербайджана создало благоприятные условия для предпринимателей".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем брифинге заявил заместитель премьер-министра Али Ахмедов.

А. Ахмедов отметил, что предприниматели должны строить свою деятельность в соответствии с законодательством: "Мы призываем предпринимателей, предлагаем им отказаться от традиций неофициальной деятельности, не допускать "черную бухгалтерию", выстраивать свою работу в соответствии с законодательством. Также призываем работающее население оформить трудовые отношения. Чтобы они заключали трудовой договор, дабы в будущем не лишиться пенсионных прав, чтобы не соглашались работать без трудового договора".