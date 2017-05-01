Али Ахмедов: Правительство Азербайджана не обладает возможностью полностью выполнять требования гражданского общества

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Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ "Правительство Азербайджана не обладает возможностью полностью выполнять требования гражданского общества. Нельзя все ждать от правительства. Государство не отказывается от мысли оказывать поддержку. Просто, более обширную поддержку можно получить от частного сектора".

Как сообщает Report, об этом на конференции на тему "Роль гражданского общества в достижении целей устойчивого развития в Азербайджане" заявил председатель Национального координационного совета по устойчивому развитию Азербайджана, заместитель премьер-министра Али Ахмедов.

По его словам, основные финансовые источники страны в частном секторе: "Поэтому, гражданское общество должно работать с частным сектором. Должен убедить их. Неправильно ждать от государства финансов, рассуждая следующим образом - "приобрету все легко".

А.Ахмедов отметил, что недоразумения, возникшие с международными донорами, связаны не только с Азербайджаном, подобные явления происходят и в других странах: "В некоторых случаях правительство принимает резкие решения. Здесь за основу берется безопасность страны. Оккупация Нагорного Карабаха создала в Азербайджане проблемы, свыше 1 млн человек стали беженцами и вынужденными переселенцами. В данной области мы должны думать более обширно, выступать с государственных интересов. Я не намерен бросать тень на зарубежных доноров, однако, Азербайджан является страной, находящейся в условиях войны, и это должно учитываться. В этой области должна быть прозрачность. Некоторые международные организации характеризуют прозрачность как создаваемые правительством препятствия. Если эти работы осуществляются с благими намерениями, зачем они раздражаются, когда требуешь прозрачности. Правительство Азербайджана проводит работы в этом направлении".