Вице-премьер Азербайджана распорядился об обеспечении временным жильем пострадавших в результате пожара

Вице-премьер Али Ахмедов дал указание об обеспечении временным жильем вынужденных переселенцев, разместившихся в больнице "Азерсутикинти".

Как сообщает Report, в связи с этим А.Ахмедов дал указания председателю Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев и главе ИВ Низаминского района.

Было отмечено, что пострадавшие в результате пожара 23 семьи вынужденных переселенцев будут обеспечены временным жильем.

Председатель Госкомитета Ровшан Рзаев заявил, что до сегодняшнего вечера решится вопрос с арендой квартир для пострадавших в результате пожара: "В связи с этим создана комиссия".

По его словам, 23 семьи, которых сегодня переселят в арендованные квартиры, будут обеспечены жильем в зданиях, построенных в поселке Гобу: "В июне они будут переселены в квартиры в поселке Гобу".