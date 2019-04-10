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Вице-премьер Азербайджана распорядился об обеспечении временным жильем пострадавших в результате пожара

Али Ахмедов поручил обеспечить временным жильем пострадавших от пожара

Вице-премьер Али Ахмедов дал указание об обеспечении временным жильем вынужденных переселенцев, разместившихся в больнице "Азерсутикинти".  

Как сообщает Report, в связи с этим А.Ахмедов дал указания председателю Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев и главе ИВ Низаминского района. 

Было отмечено, что пострадавшие в результате пожара 23 семьи вынужденных переселенцев будут обеспечены временным жильем. 

Председатель Госкомитета Ровшан Рзаев заявил, что до сегодняшнего вечера решится вопрос с арендой квартир для пострадавших в результате пожара: "В связи с этим создана комиссия". 

По его словам, 23 семьи, которых сегодня переселят в арендованные квартиры, будут обеспечены жильем в зданиях, построенных в поселке Гобу: "В июне они будут переселены в квартиры в поселке Гобу".

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