Али Ахмедов: Понятие "радикализм" в открытую проявляется во всем мире

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня понятие "радикализм" в открытую проявляется во всем мире. Исламская религия преподносится миру в форме радикализма.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель премьер-министра, исполнительной секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов на прошедшей в Бинагадинской районной организации ПЕА встрече, посвященной теме "Национально-духовные ценности: история, наследие и современность".

"Политический радикализм нарушает стабильность, мешает гражданскому диалогу в азербайджанском обществе. Там, где отсутствует стабильность и царит радикализм, не может быть и речи о развитии. Радикализм мешает стабильности и миру, нарушает гражданский диалог в азербайджанском обществе ", - добавил А.Ахмедов.