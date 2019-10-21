Али Ахмедов: Организаторы незаконной акции действовали под диктовку

"Будучи партией "Ени Азербайджан", мы не против прихода к власти какой-либо иной партии. Однако желание прийти к власти любой ценой не должно оборачиваться хаосом и анархией. Такое неприемлемо нигде. Последствия этого окажутся плачевными".
Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя партии "Ени Азербайджан" - исполнительный секретарь Али Ахмедов, комментируя состоявшуюся 19 октября несанкционированную акцию оппозиции.
"Как и большинство граждан Азербайджана, правящая партия должна жестко и справедливо реагировать на проведение несанкционированных акций, нарушающих стабильность и спокойствие в стране. Акции оппозиции не должны вызывать беспокойство ни правящей партии, ни властей страны. Тем не менее, есть некоторые моменты, вызывающие обеспокоенность, и есть необходимость в прояснении их общественности".
По словам Али Ахмедова, отчетливо прослеживается, что организаторы незаконной акции действовали под диктовку. “Те, от кого поступает заказ, затем требуют отчета о проделанном. Об этом писала и пресса. К такому прибегают те, кто целенаправленно исполняют поручения”.
Samirə AbdullayevaАвтор новости