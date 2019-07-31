Али Ахмедов: Оппозиция раздосадована и испытывает синдром разбитой мечты

Вице-премьер, зампредседателя-исполнительный секретарь партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов написал статью под названием "Блестящее будущее Азербайджана и разбитые мечты оппозиции".

Report представляет данную статью:

"Во всем мире признано, что Азербайджанская Республика является одним из самых успешных молодых государств, обретших независимость в конце ХХ века, такова правда. Вовсе не все молодые государства добиваются роста экономики в 3,5 раза, увеличения во много раз уровня жизни населения, полного обновления облика страны за счет грандиозных инфраструктурных проектов, завоевания звания самого реформаторского государства и др. достижений. Всего за 15 лет на наших глазах Баку вырос до уровня одного из самых прекрасных городов мира, что в прямом смысле слова является превращением легенды в реальность. Азербайджан, который сделал явью легенду о трех морях, идею о нефтепроводе Баку-Тбилиси-Джейхан, сейчас творит еще более грандиозные чудеса.

Перечисленные и неперечисленные реалии Азербайджана сделали его довольно привлекательным, иными словами, прославили его. Самым наглядным проявлением отмеченной привлекательности являются непрекращающиеся культурные, гуманитарные, спортивные и др. мероприятия мирового масштаба, проводимые в Азербайджане и его прекрасной столице Баку. Другим проявлением нашей идеи может считаться непрерывно растущий поток иностранных туристов в Азербайджан. Сегодняшний день Азербайджана прекрасен, а будущее - блестяще. Это следует не то что признавать, а гордиться этим. Блестящее будущее, что ждет нашу страну, а значит, всех нас, радует наш народ и друзей, воодушевляет и мобилизует на новые успехи. Наши враги и не терпящие нас досадуют, завидуют. Готовят коварные планы против Азербайджана.

Досаду врага еще можно понять. Непонятна досада оппозиции, переживаемый ею синдром разбитой мечты. Отложим то, что они делают вид, будто не замечают успехи Азербайджана, которые не отличишь от чудес, однако нельзя простить то, что, полностью забыв про справедливость, они встали в один ряд с клеветничающими на нашу стану. Никто не сумел завоевать симпатию избирателей, оговаривая свое государство, свою страну, свой народ. Ложь, клевета, слухи – самые безуспешные средства политической борьбы. Как показывает история, избравшие этот путь вместо симпатии избирателей зарабатывают ненависть, превращаются во временное средство в руках отдельно взятых иностранных кругов, в итоге терпят полный крах.

Радует то, что Азербайджан грандиозными шагами двигается к блестящему будущему. Эту уверенность подкрепляет тесное сплочение народа вокруг своего лидера президента Ильхама Алиева, решительная поддержка его политики".