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Али Ахмедов: В проводимой президентом политике расширятся проекты социального характера

Али Ахмедов о проводимой в Азербайджане политике
© Report / Elchin Murad

"В проводимой в Азербайджане политике наиболее наглядно просматривается социальная направленность. Рост экономического развития страны дает серьезную возможность осуществлять для реализации данного вопроса".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил вице-премьер, заместитель председателя, исполнительный секретарь партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов.

А.Ахмедов отметил, что также растет объем государственного финансирования: "В будущем в проводимой президентом политике расширятся проекты социального характера. Цель заключается в том, чтобы обеспечить пользу от растущих и расширяющихся возможностей Азербайджана для каждого гражданина, создать для каждого гражданина более достойные условия жизни".

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