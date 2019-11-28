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Зампред ПЕА: В центре нашего внимания стоит вопрос формирования депутатского корпуса из патриотической молодежи

Али Ахмедов о дальнейшем составе парламента
© Report

В центре нашего внимания стоит вопрос формирования на очередных парламентских выборах депутатского корпуса из патриотической молодежи. 

Как сообщает Report, об этом на прошедшей в связи с сегодняшним заседанием Политического совета ПЕА пресс-конференции сказал зампредседателя – исполнительный секретарь партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов

"За проводимыми реформами стоит множество важных причин. В Азербайджане формируется достойное и очень образованное поколение с современным мировоззрением. Считаю, что это внесет большой вклад в дальнейшее развитие Азербайджана. Мы гордимся нашей молодежью", - сказал А.Ахмедов. 

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