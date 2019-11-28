Зампред ПЕА: В центре нашего внимания стоит вопрос формирования депутатского корпуса из патриотической молодежи

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В центре нашего внимания стоит вопрос формирования на очередных парламентских выборах депутатского корпуса из патриотической молодежи.

Как сообщает Report, об этом на прошедшей в связи с сегодняшним заседанием Политического совета ПЕА пресс-конференции сказал зампредседателя – исполнительный секретарь партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов.

"За проводимыми реформами стоит множество важных причин. В Азербайджане формируется достойное и очень образованное поколение с современным мировоззрением. Считаю, что это внесет большой вклад в дальнейшее развитие Азербайджана. Мы гордимся нашей молодежью", - сказал А.Ахмедов.