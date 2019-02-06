Али Ахмедов: Невозможно более терпеть оскорбления бессовестных элементов

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ "Реакционная оппозиция и ставшие добровольными рабами антиазербайджанской сети в Европе элементы, злоупотребляя возможностями социальных сетей, искажают реалии Азербайджана. Но видят, что и это не приносит пользу. Потому что понимают, что не достигли цели отравить мысли людей, распространяя ложь и клевету в течение нескольких лет".

Как сообщает Report, об этом сказал вице-премьер, исполнительный секретарь-заместитель председателя партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов.

Он отметил, что эти лица прибегают к безнравственным шагам, совершая моральный террор против людей: "Они ведут себя безнравственно по отношению к достойным людям, азербайджанскому государству и его главе. Желающие бросить тень на Азербайджан, клевещущие на главу страны, на самом деле, - элементы без стыда и совести".

А.Ахмедов подчеркнул, что невозможно и дальше терпеть эти оскорбления и моральный террор: "Я полагаю, что юристы, эксперты в сфере информационных технологий подумают над тем, как предотвратить подобные случаи и найдут путь, чтобы они не повторялись".