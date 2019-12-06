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Али Ахмедов: Мы с нетерпением ждем проведения внеочередных парламентских выборов

​Али Ахмедов: Мы с нетерпением ждем проведения внеочередных парламентс
© Report / Elchin Murad

"Мы с нетерпением ждем проведения внеочередных парламентских выборов".

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал вице-премьер, заместитель председателя – исполнительный секретарь партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов.

По его словам, правящая партия примет активное участие в парламентских выборах, выдвинет кандидатов: "У председателя партии "Ени Азербайджан" Ильхама Алиева  достаточного высокий рейтинг, что дает нам надежду, что кандидаты от ПЕА на предстоящих парламентских выборах завоюют симпатию и голоса большинства азербайджанских избирателей. Таком образом, ПЕА сможет сохранить большинство в парламенте Азербайджана".

Али Ахмедов считает, что граждане Азербайджана положительно оценивают инициативу ПЕА по досрочному роспуску парламента: "Мы становимся свидетелями того, как к стратегии широкомасштабных реформ, проводимых президентом Ильхамом Алиевым, присоединяется и другая ветвь власти – парламент. Привлечение парламента к сфере реформ обеспечит ускорение и интенсификацию реформ". 

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