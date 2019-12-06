Али Ахмедов: Мы с нетерпением ждем проведения внеочередных парламентских выборов

"Мы с нетерпением ждем проведения внеочередных парламентских выборов".
Как сообщает Report, об этом журналистам сказал вице-премьер, заместитель председателя – исполнительный секретарь партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов.
По его словам, правящая партия примет активное участие в парламентских выборах, выдвинет кандидатов: "У председателя партии "Ени Азербайджан" Ильхама Алиева достаточного высокий рейтинг, что дает нам надежду, что кандидаты от ПЕА на предстоящих парламентских выборах завоюют симпатию и голоса большинства азербайджанских избирателей. Таком образом, ПЕА сможет сохранить большинство в парламенте Азербайджана".
Али Ахмедов считает, что граждане Азербайджана положительно оценивают инициативу ПЕА по досрочному роспуску парламента: "Мы становимся свидетелями того, как к стратегии широкомасштабных реформ, проводимых президентом Ильхамом Алиевым, присоединяется и другая ветвь власти – парламент. Привлечение парламента к сфере реформ обеспечит ускорение и интенсификацию реформ".
Samirə AbdullayevaАвтор новости