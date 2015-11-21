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    Али Ахмедов: Лица, не оправдавшие доверие президента, изменившие этому доверию, будут строго наказаны

    Назначение министров на должность и их освобождение от должности входит в полномочия президента Ильхама Алиева

    Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ "Назначение министров на должность и их освобождение от должности входит в полномочия президента Ильхама Алиева".

    Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сообщил председатель ПНА и заместитель премьер-министра Али Ахмедов. 

    "Естественно, нас тревожат правонарушения, выявленные в различных министерствах. Лица, нарушившие закон, не оправдавшие доверие президента, изменившие этому доверию, будут строго наказаны".

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