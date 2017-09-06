Али Ахмедов: Клевета на Азербайджан и его руководителя превратилась в "любимое" занятие некоторых политических кругов Запада

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ "Ни для кого не секрет, что клевета на Азербайджан и его руководителя превратилась в "любимое" занятие некоторых политических кругов Запада, неправительственных организаций и органов СМИ. Динамика доставляемых в Азербайджан различными путями и в различных формах "продуктов" этого "занятия" позволяет говорить, что здесь есть большая выгода".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель премьер-министра, заместитель председателя - исполнительный секретарь партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов, комментируя "отчет" структуры под названием OCCRP (Центр по исследованию коррупции и организованной преступности) и материалы некоторых СМИ на основе этого "отчета".

Он подчеркнул, что в статье, являющейся плодом фантазии проекта "Центр по исследованию коррупции и организованной преступности" и газеты Guardian, направленной на привлечение внимания путем клеветы на Азербайджан и его руководителя, нет ничего необычного с учетом известных тенденций последних лет: "Тот же заказ, те же заказчики, те же исполнители (персоны хоть и изменились, суть осталась неизменна) с небольшими различиями. Но для привлечения внимания в "продукт" следует добавить новые ингредиенты, и в этот раз действительно перешли границу. Воистину, там где заканчивается логика, начинается клевета. На этот раз исполнители (а возможно, и заказчики) настолько пристрастились к клевете на Азербайджан, что не приняли во внимание, что запачкали грязью авторитетные структуры Европы. Из подготовленного против Азербайджана отчета и материала становится ясно, что Парламентская ассамблея Совета Европы очень серьезные политические решения принимает на основе, мягко говоря, подарков. Это для ПАСЕ действительно очень серьезное обвинение и как структура на это отреагирует?

Однако основной момент не в этом риторическом вопросе. Если действительно, как утверждается в названном отчете, ПАСЕ в 2013 году отвергла предвзятый критический отчет против Азербайджана из-за данных депутатам подарков, значит, эта структура неоднократно принимаемые в отношении Азербайджана предвзятые и необъективные резолюции тоже принимала за счет подарков заинтересованной стороны. Я не думаю, что можно противостоять этой логике здравомыслием. В таком случае просто невозможно понять, какая резолюция ПАСЕ справедливая, обоснованная, объективная, а которая заказная. Из логики отчета получается, что авторитетная европейская структура полностью коррумпирована".

Вице-премьер отметил, что нет необходимости доказывать, что основной целью материала и его авторов является Азербайджан и его улучшающийся с каждым днем имидж: "Несмотря на все попытки их и подобных им, представители, посещающие Азербайджан для участия в тех или иных международных мероприятиях, вынуждены освобождаться от целенаправленно сформированных у них стереотипах о нашей стране. Увеличение в последние годы в Азербайджане проводимых международных мероприятий различного уровня сопровождается ощутимым увеличением количества представителей освобождающихся от стереотипов международных организаций, и в результате в авторитетных европейских структурах растет количество людей, знающих правду о нашей стране и свободно о ней говорящих. Эта ситуация всерьез беспокоит известные круги, и они видят выход в шантаже людей с тем, чтобы отдалить их от правды. Истинная суть и цель изданного несколько дней назад отчета и материала именно в этом: путем шантажа и запугивания заставить замолчать тех, кто хочет глаголить истину и обеспечить несомненное господство в европейских СМИ и общественном мнении односторонней, предвзятой информации об Азербайджане.

Еще одной считающейся важной целью авторов отчета и статьи, испугавшихся преимущества Азербайджана в последнее время в дипломатическом, пропагандистском и главное военном плане в справедливом урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, является по сути открытие второго фронта против нашей страны. Откровенное проармянство подготовивших отчет авторов и совпадение его по времени с оптимистическими заявлениями сопредседателей Минской группы ОБСЕ лишь часть доказательства того, что данный тезис опирается на серьезные основания.

Наконец, хотел бы подчеркнуть, что утверждение себя Азербайджаном как успешного государства, современный, толерантный имидж общества не оставляет в покое заразившиеся анти-азербайджанством и исламофобией круги. Современный и толерантный имидж Азербайджана не соответствует их пропагандисткой конструкции, построенной на лжи и клевете. В нынешней ситуации, где в большинстве своем правит исламофобия, атаки на Азербайджан не просто желание, как говорится, присоединиться к общей тенденции, но также часть коварного плана, служащего конкретным целям.

Ложь и клевета не подходит ни одному органу печати. Если этим занимается завоевавшая за годы имя газета Guardian, это большая трагедия. Однако, видимо, за этой большой трагедией стоят большие интересы. Притом интересы с серьезной материальной ценностью".