Али Ахмедов: Кандидат в президенты от Партии Ени Азербайджан Ильхам Алиев

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Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ "В 2018 году пройдут президентские выборы. Кандидат в президенты от Партии Ени Азербайджан - Ильхам Алиев".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель премьер-министра, заместитель председателя правящей Партии Ени Азербайджан (ПЕА) - исполнительный секретарь Али Ахмедов.

Он отметил, что молодые члены ПЕА внесут свой вклад в завоевание победы на президентских выборах главой государства Ильхамом Алиевым.