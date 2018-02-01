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    Али Ахмедов: Кандидат в президенты от Партии Ени Азербайджан Ильхам Алиев

    Он отметил, что молодые члены ПЕА внесут свой вклад в завоевание победы на президентских выборах главой государства Ильхамом Алиевым© Report/ Firi Salim

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ "В 2018 году пройдут президентские выборы. Кандидат в президенты от Партии Ени Азербайджан -  Ильхам Алиев".

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель премьер-министра, заместитель председателя правящей Партии Ени Азербайджан (ПЕА) - исполнительный секретарь Али Ахмедов.

    Он отметил, что молодые члены ПЕА внесут свой вклад в завоевание победы на президентских выборах главой государства Ильхамом Алиевым.

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