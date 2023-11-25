Али Ахмедов: Идеи Гейдара Алиева сыграли важную роль в нашей победе в Отечественной войне

11:13

Идеи общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева сыграли важную роль в нашей великой победе под руководством Верховного Главнокомандующего, президента Ильхама Алиева.

Как сообщает Report , об этом сказал заместитель премьер-министра Али Ахмедов, выступая на марафоне по управлению "100 профессиональных лет", который проводится в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева.

"Главным вопросом, которому Гейдар Алиев придавал наибольшее значение, был профессионализм во всех сферах, что является важным фактором для достижения государством своих целей. В период своего руководства Азербайджаном он придавал особое значение развитию профессиональных кадров для возрождения страны в экономической, политической, социальной, культурной и многих других сферах.

Все позитивные изменения, произошедшие в нашей стране за годы руководства Гейдара Алиева, связаны именно с его именем. Его идеи сыграли важную роль в нашей великой победе под руководством Верховного Главнокомандующего", - сказал он.