О нас

Али Ахмедов: Азербайджанский народ хранит в своем сердце память о Гейдаре Алиеве

Али Ахмедов: Азербайджанский народ хранит в своем сердце память о Гейдаре Алиеве "Азербайджанский народ всегда высоко ценит исключительные заслуги великого лидера Гейдара Алиева. Наш народ хранит его имя в своем сердце".
Внутренняя политика
10 мая 2023 г. 10:45
Али Ахмедов: Азербайджанский народ хранит в своем сердце память о Гейдаре Алиеве

"Азербайджанский народ высоко ценит исключительные заслуги великого лидера Гейдара Алиева. Наш народ хранит в своем сердце память о нем".

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал заместитель премьер-министра Али Ахмедов.

По его словам, мероприятия, проводимые как в нашей стране, так и за рубежом по случаю 100-летия со дня рождения великого лидера, являются свидетельством беспримерного уважения к нему.

Вице-премьер отметил, что государство, основанное Гейдаром Алиевым, настолько прочно, что способно решить все проблемы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Əli Əhmədov: "Azərbaycan xalqı Heydər Əliyevin adını hər zaman qəlbində saxlayır"

Экслюзивные новости

Генсек ТЮРКСОЙ: Масштабные мероприятия в Шуше вызовут резонанс в мире
Генсек ТЮРКСОЙ: Масштабные мероприятия в Шуше вызовут резонанс в мире
9 мая 2023 г. 14:16
Начальник службы: Помилованы 118 стоящих на учете Службы пробации заключенных
Начальник службы: Помилованы 118 стоящих на учете Службы пробации заключенных
8 мая 2023 г. 12:54
Игнат: Украине нужны системы ПВО и истребители
Игнат: Украине нужны системы ПВО и истребители
7 мая 2023 г. 13:19
Обнародована последняя ситуация в Бахмуте
Обнародована последняя ситуация в Бахмуте
6 мая 2023 г. 19:38
Посол: Великобритания ценит вклад Азербайджана в обеспечение энергобезопасности Европы
Посол: Великобритания ценит вклад Азербайджана в обеспечение энергобезопасности Европы
6 мая 2023 г. 12:45
Посол: Церемония коронации Карла III объединит наиболее яркие элементы британской культуры и истории
Посол: Церемония коронации Карла III объединит наиболее яркие элементы британской культуры и истории
6 мая 2023 г. 10:00
Эксперт: Албания заинтересована в углублении энергосотрудничества с Азербайджаном
Эксперт: Албания заинтересована в углублении энергосотрудничества с Азербайджаном
5 мая 2023 г. 17:12
Азербайджан и Великобритания близки к cогласованию нового соглашения о партнерстве и сотрудничестве
Азербайджан и Великобритания близки к cогласованию нового соглашения о партнерстве и сотрудничестве
5 мая 2023 г. 16:48
Торговый представитель премьер-министра Великобритании посетит Азербайджан
Торговый представитель премьер-министра Великобритании посетит Азербайджан
5 мая 2023 г. 15:44
Брайза: Встреча глав МИД Азербайджана и Армении в США является позитивным знаком
Брайза: Встреча глав МИД Азербайджана и Армении в США является позитивным знаком
5 мая 2023 г. 11:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi