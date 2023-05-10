Али Ахмедов: Азербайджанский народ хранит в своем сердце память о Гейдаре Алиеве

"Азербайджанский народ всегда высоко ценит исключительные заслуги великого лидера Гейдара Алиева. Наш народ хранит его имя в своем сердце".

"Азербайджанский народ высоко ценит исключительные заслуги великого лидера Гейдара Алиева. Наш народ хранит в своем сердце память о нем".

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал заместитель премьер-министра Али Ахмедов.

По его словам, мероприятия, проводимые как в нашей стране, так и за рубежом по случаю 100-летия со дня рождения великого лидера, являются свидетельством беспримерного уважения к нему.

Вице-премьер отметил, что государство, основанное Гейдаром Алиевым, настолько прочно, что способно решить все проблемы.