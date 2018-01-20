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    Али Ахмедов: Агентство продовольственной безопасности начнет напрямую осуществлять свою деятельность через несколько месяцев

    Агентство продовольственной безопасности будет осуществлять функции, исполняемые несколькими госструктурами и министерствами© Report

    Баку. 20 января. REPORT.AZ/ "Агентство продовольственной безопасности будет осуществлять функции, исполняемые  несколькими государственными структурами и министерствами".

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель премьер-министра Али Ахмедов.

    Он отметил, что Агентство продовольственной безопасности уже формируется: "В настоящее время проводятся необходимые технические и организационные работы. Функции, которые в свое время исполнялись в нескольких государственных структурах и министерствах, передаются агентству продовольственной безопасности. Надеюсь, что в течение нескольких месяцев будут завершены технические и организационные работы, и агентство продовольственной безопасности начнет напрямую осуществлять свои полномочия".

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