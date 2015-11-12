Али Аббасов освобожден от должности министра

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении от должности министра связи и высоких технологий Али Аббасова.

Как сообщает Report, распоряжением Али Мамед оглу Аббасов освобожден от должности министра связи и высоких технологий Азербайджанской Республики.

Напомним, что А.Аббасов занимал должность министра с 2004 года. В 2004-2014 гг. он был министром связи и информационных технологий. Распоряжением президента Азербайджанской Республики от 7 марта 2014 года он был назначен министром связи и высоких технологий.