Алессандро Бьянки: Комплексу "Имарат" будет возвращен первоначальный облик

Комплексу Имарат будет возвращен облик, который он имел до оккупации.

Расположенному в освобожденном от оккупации Агдаме комплексу карабахских ханов "Имарат" будет возвращен облик, который он имел до оккупации.

Как передает из Агдама сотрудник Report, об этом сообщил журналистам итальянский эксперт по реставрации древних памятников Алессандро Бьянки.

Комментируя приглашение в Азербайджан для участия в реставрации комплекса "Имарат", эксперт отметил, что на его территории также находится старинное кладбище: “В период оккупации армяне держали здесь коров и свиней, он практически разрушен. Когда мы впервые приехали сюда после освобождения Агдама, "Имарат" был в плачевном состоянии. Мы знаем, что его восстановление имеет огромное значение для азербайджанского народа”.

Эксперт подчеркнул, что азербайджанские археологи проделали большую работу в комплексе.

“В настоящее время продолжается второй этап исследований. В советское время - в конце 1970-х годов - был восстановлен дворцовый комплекс Панахали-хана. Мы изучаем архивные документы и на их основе готовим проект реставрации. Основной целью является придание комплексу первоначального облика, который он имел до оккупации”, - сказал А.Бьянки.