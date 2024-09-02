Александр Терентьев: Азербайджан ведет суверенную и независимую политику во благо своего народа

Это было одно из важнейших политических событий Азербайджана.

Это было одно из важнейших политических событий Азербайджана.

Как передает Report об этом сказал депутат Госдумы РФ Александр Терентьев, комментируя прошедшие в стране внеочередные парламентские выборы.

"Это событие покажет нам, какой вектор развития выберет Азербайджан в будущем", - сказал Терентьев.

По его словам, Россия выражает удовлетворение тем, что Азербайджан ведет независимую политику. "Нас прельщает, что Азербайджан ведет суверенную и независимую политику во благо своего народа. Очень многие страны сталкиваются на выборах с влиянием извне. Мы рады тому, что Азербайджан провел сильную избирательную кампанию, это показывает удовлетворенность азербайджанского народа тем политическим курсом, которое избрало правительство страны", - сказал он.

Депутат также напомнил, что Азербайджан и Республику Татарстан, которую он представляет, связывают прочные узы.

Терентьев отметил, что выборы прошли успешно. "Посещая участки, мы видели очень доброжелательную атмосферу. В правовом плане это были успешные выборы", - подытожил он.