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Александр Терентьев: Азербайджан ведет суверенную и независимую политику во благо своего народа

Александр Терентьев: Азербайджан ведет суверенную и независимую политику во благо своего народа Это было одно из важнейших политических событий Азербайджана.
Внутренняя политика
2 сентября 2024 г. 10:36
Александр Терентьев: Азербайджан ведет суверенную и независимую политику во благо своего народа

Это было одно из важнейших политических событий Азербайджана.

Как передает Report об этом сказал депутат Госдумы РФ Александр Терентьев, комментируя прошедшие в стране внеочередные парламентские выборы.

"Это событие покажет нам, какой вектор развития выберет Азербайджан в будущем", - сказал Терентьев.

По его словам, Россия выражает удовлетворение тем, что Азербайджан ведет независимую политику. "Нас прельщает, что Азербайджан ведет суверенную и независимую политику во благо своего народа. Очень многие страны сталкиваются на выборах с влиянием извне. Мы рады тому, что Азербайджан провел сильную избирательную кампанию, это показывает удовлетворенность азербайджанского народа тем политическим курсом, которое избрало правительство страны", - сказал он.

Депутат также напомнил, что Азербайджан и Республику Татарстан, которую он представляет, связывают прочные узы.

Терентьев отметил, что выборы прошли успешно. "Посещая участки, мы видели очень доброжелательную атмосферу. В правовом плане это были успешные выборы", - подытожил он.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Dumasının deputatı: Azərbaycan xalqının rifahı naminə suveren və müstəqil siyasət aparır
Версия на английском языке Alexander Terentyev: Azerbaijan pursues sovereign, independent policy for benefit of its people

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