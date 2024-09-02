Александр Терентьев: Азербайджан ведет суверенную и независимую политику во благо своего народа

Это было одно из важнейших политических событий Азербайджана.
Как передает Report об этом сказал депутат Госдумы РФ Александр Терентьев, комментируя прошедшие в стране внеочередные парламентские выборы.
"Это событие покажет нам, какой вектор развития выберет Азербайджан в будущем", - сказал Терентьев.
По его словам, Россия выражает удовлетворение тем, что Азербайджан ведет независимую политику. "Нас прельщает, что Азербайджан ведет суверенную и независимую политику во благо своего народа. Очень многие страны сталкиваются на выборах с влиянием извне. Мы рады тому, что Азербайджан провел сильную избирательную кампанию, это показывает удовлетворенность азербайджанского народа тем политическим курсом, которое избрало правительство страны", - сказал он.
Депутат также напомнил, что Азербайджан и Республику Татарстан, которую он представляет, связывают прочные узы.
Терентьев отметил, что выборы прошли успешно. "Посещая участки, мы видели очень доброжелательную атмосферу. В правовом плане это были успешные выборы", - подытожил он.