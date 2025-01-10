Алекберли: Возвращение в Западный Азербайджан - наше неотъемлемое право, закрепленное в международных документах

Возможно, что актам вандализма Армении косвенно способствовали выделенные США средства.

Возможно, что актам вандализма Армении косвенно способствовали выделенные США средства.

Об этом в интервью Report заявил председатель Общины Западного Азербайджана, депутат Азиз Алекберли.

По его словам, на протяжении 30 лет Франция и США занимали враждебную позицию в отношении нашей страны и народа.

"Несмотря на это, Азербайджан, полагаясь исключительно на собственные силы, освободил свои суверенные территории от оккупации и разгромил 200-летнюю армянскую стратегию в регионе. Те, кто не смог помешать нам в этом, не смогут воспрепятствовать и другим нашим усилиям, включая возвращение в Западный Азербайджан. Это наше неотъемлемое право, закрепленное в международных документах, и оно будет реализовано", - сказал депутат.

Он отметил, что не удивлен уклонением посольства США в Баку от вопросов о возможных действиях по защите культурного наследия азербайджанского народа в Армении:

"В этом нет ничего удивительного. Скорее, было бы удивительно, если посольство США ответило на такие вопросы. Что им было сказать? Признать, что вместо осуждения оккупационной политики Армении в отношении Азербайджана на протяжении 30 лет они фактически поддерживали ее? Или заявить, что разрушение азербайджанского культурного наследия в Армении происходило на глазах у всего мира, а они предпочли игнорировать это? Возможно даже, что этим актам вандализма косвенно способствовали выделенные ими средства. Очевидно, что на такие признания они пойти не могут".

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.