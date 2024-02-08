Альберто Виллья: Мексиканские наблюдатели удовлетворены уровнем организации выборов в Азербайджане

Глава наблюдательной миссии от парламента Мексики Альберто Виллья выразил удовлетворение уровнем организации внеочередных выборов президента в Азербайджане.

Глава наблюдательной миссии от парламента Мексики Альберто Виллья выразил удовлетворение уровнем организации внеочередных выборов президента в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом мексиканский депутат, председатель межпарламентской группы дружбы Мексика-Азербайджан сказал на пресс-конференции по итогам мониторинга выборов в Азербайджане.

По его словам, мексиканские наблюдатели мониторили выборы на 10 избирательных участках.

"Для меня большая честь возглавить миссию наблюдателей на выборах в Азербайджане. Хотелось бы отметить, что избирательный процесс в Азербайджане достаточно схож с Мексикой. Согласно моим наблюдениям, выборы проходили в тех же условиях, в том же качестве, что и в Мексике", - сказал он.