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Альберто Виллья: Мексиканские наблюдатели удовлетворены уровнем организации выборов в Азербайджане

Альберто Виллья: Мексиканские наблюдатели удовлетворены уровнем организации выборов в Азербайджане Глава наблюдательной миссии от парламента Мексики Альберто Виллья выразил удовлетворение уровнем организации внеочередных выборов президента в Азербайджане.  
Внутренняя политика
8 февраля 2024 г. 11:26
Альберто Виллья: Мексиканские наблюдатели удовлетворены уровнем организации выборов в Азербайджане

Глава наблюдательной миссии от парламента Мексики Альберто Виллья выразил удовлетворение уровнем организации внеочередных выборов президента в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом мексиканский депутат, председатель межпарламентской группы дружбы Мексика-Азербайджан сказал на пресс-конференции по итогам мониторинга выборов в Азербайджане.

По его словам, мексиканские наблюдатели мониторили выборы на 10 избирательных участках.

"Для меня большая честь возглавить миссию наблюдателей на выборах в Азербайджане. Хотелось бы отметить, что избирательный процесс в Азербайджане достаточно схож с Мексикой. Согласно моим наблюдениям, выборы проходили в тех же условиях, в том же качестве, что и в Мексике", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Meksikalı müşahidəçilər Azərbaycanda seçkilərin təşkili səviyyəsindən razıdırlar
Версия на английском языке Alberto Villa: Mexican observers satisfied with level of elections in Azerbaijan

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