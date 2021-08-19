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Активистка диаспоры: Испытываю гордость от возвращения в освобожденную Шушу

Активистка диаспоры: Испытываю гордость от возвращения в освобожденную Шушу "Как азербайджанка, проживающая в Венгрии, я испытываю гордость от возвращения спустя 29 лет на землю своих предков".
Внутренняя политика
19 августа 2021 г. 19:04
Активистка диаспоры: Испытываю гордость от возвращения в освобожденную Шушу
Нурана Вердиева

"Как азербайджанка, проживающая в Венгрии, я испытываю гордость от возвращения спустя 29 лет на землю своих предков".

Об этом Report заявила член азербайджанской диаспоры в Венгрии, молодая активистка Нурана Вердиева, посетившая Шушу.

Молодая активистка сказала, что ее радости нет предела, слезы радости и горечи смешались: "Очень трудно посетить Шушу и выразить свои чувства словами. Если это так сложно для меня, я могу представить, какие чувства испытывают жители Шуши, которые были оторваны от родного города в течение 29 лет 10 месяцев и 3 дней".

Активистка диаспоры выразила глубокую благодарность Верховному главнокомандующему и азербайджанской армии, подарившим им эту радость, пожелала всем азербайджанцам, проживающим за рубежом, увидеть этот прекрасный город.

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Версия на английском языке Diaspora activist says 'proud' to be back to liberated lands
Версия на азербайджанском языке Diaspor fəalı: "Azad olunan torpaqlara qayıtmaq çox qürurvericidir"

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