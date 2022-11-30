Активист: В Иране очевидна дискриминация в отношении азербайджанского языка

В Иране существует дискриминация в отношении азербайджанского языка.

В Иране существует дискриминация в отношении азербайджанского языка.

Как сообщает Report, об этом на мероприятии, посвященном проблеме осушения озера Урмия, заявила правозащитник иранских азербайджанцев, председатель Комитета по правам человека "Эрк", исследователь Жаля Тебризли, родившаяся в Тебризе и проживающая в настоящее время во Франции.

"Но ведь и мы нация. Такое отношение оскорбляет нас", - отметила Тебризли.

По ее словам, в частности, азербайджанки в Иране подвергаются мучениям:

"В Иране не признаются права женщин и азербайджанки сталкиваются с давлением. Наши дети не могут получать образование на родном языке".