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Активист: В Иране очевидна дискриминация в отношении азербайджанского языка

Активист: В Иране очевидна дискриминация в отношении азербайджанского языка В Иране существует дискриминация в отношении азербайджанского языка.
Внутренняя политика
30 ноября 2022 г. 12:10
Активист: В Иране очевидна дискриминация в отношении азербайджанского языка

В Иране существует дискриминация в отношении азербайджанского языка.

Как сообщает Report, об этом на мероприятии, посвященном проблеме осушения озера Урмия, заявила правозащитник иранских азербайджанцев, председатель Комитета по правам человека "Эрк", исследователь Жаля Тебризли, родившаяся в Тебризе и проживающая в настоящее время во Франции.

"Но ведь и мы нация. Такое отношение оскорбляет нас", - отметила Тебризли.

По ее словам, в частности, азербайджанки в Иране подвергаются мучениям:

"В Иране не признаются права женщин и азербайджанки сталкиваются с давлением. Наши дети не могут получать образование на родном языке".

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Версия на английском языке Jala Tabrizli notes discrimination against Azerbaijani language in Iran
Версия на азербайджанском языке Jalə Təbrizli: “İranda ana dilimizə qarşı ayrı-seçkilik var”

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