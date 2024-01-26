Аккредитацию для работы на президентских выборах прошли 512 международных наблюдателей

На сегодняшний день аккредитацию в связи с внеочередными президентскими выборами прошли 512 международных наблюдателей.

На сегодняшний день аккредитацию в связи с внеочередными президентскими выборами прошли 512 международных наблюдателей.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов на сегодняшнем заседании ЦИК.

По его словам, наблюдатели представляют 49 международных организаций и 70 стран.

Отметим, что 7 февраля в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы. ЦИК зарегистрировал 7 кандидатов в президенты. Это кандидат в президенты от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, независимый кандидат Захид Орудж, кандидат в президенты от партии "Национальный фронт" Рази Нуруллаев, кандидат в президенты от партии "Великое созидание" Фазиль Мустафа, кандидат в президенты от партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев, кандидат в президенты от партии "Народный фронт целостного Азербайджана" Гудрат Гасангулиев и независимый кандидат Фуад Алиев.