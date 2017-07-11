Акиф Шафиев награжден орденом "За службу Отечеству" 3-й степени

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Акифа Али оглу Шафиева орденом "За службу Отечеству" 3-й степени.

Как сообщает Report, согласно документу, за многолетнюю плодотворную деятельность в области охраны государственной границы Акиф Али оглу Шафиев награжден орденом "За службу Отечеству" 3-й степени.

Другим распоряжением президента Ильхама Алиева генерал-майор Акиф Али оглу Шафиев уволен в запас с действительной военной службы с предоставлением права ношения военной формы одежды.