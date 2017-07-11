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    Акиф Шафиев награжден орденом "За службу Отечеству" 3-й степени

    Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение

    Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Акифа Али оглу Шафиева орденом "За службу Отечеству" 3-й степени.

    Как сообщает Report, согласно документу, за многолетнюю плодотворную деятельность в области охраны государственной границы Акиф Али оглу Шафиев награжден орденом "За службу Отечеству" 3-й степени.

    Другим распоряжением президента Ильхама Алиева генерал-майор Акиф Али оглу Шафиев уволен в запас с действительной военной службы с предоставлением права ношения военной формы одежды. 

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