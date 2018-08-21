Aкиф Али: Премьер-министр внимательно и чутко относится к каждому поступившему обращению - ИНТЕРВЬЮ

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Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Минуло более 100 дней с момента назначения Новруза Мамедова на пост премьер-министра Азербайджана.

Глава пресс-службы Кабинета министров, заслуженный журналист, доктор философских наук, писатель-публицист Акиф Али ответил на вопросы Report, связанные с деятельностью нового премьера за минувший период.

- Как Вы оцениваете деятельность Новруза Мамедова за минувшие 100 дней с момента его назначения премьер-министром?

- Было бы неправильно, если бы я оценивал деятельность Новруза Мамедова, назначенного на пост премьер-министра распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева. Работу премьера оценивает глава государства. Я могу лишь поделиться своими наблюдениями и впечатлениями. Хотелось бы отметить, что Новруз Мамедов является опытным государственным деятелем, воспитанником управленческой школы Гейдара Алиева, долгое время проработавшим с Общенациональным лидером и завоевавшим его доверие. На нынешнем посту он упорно трудится во исполнение возложенных на него обязательств, оправдав тем самым доверие, оказанное ему президентом.

- Какие изменения были внесены за последнее время в структуру Кабинета министров?

- Еще в октябре минувшего года в целях усовершенствования деятельности Кабинета министров был издан указ президента об утверждении нового порядка работы и положения об Аппарате Кабинета министров. Был установлен предел численности работников Аппарата, в результате слияния отделов, схожих по сфере деятельности, образовались новые отделы, такие как, скажем, "отдел по гуманитарным и социальным вопросам", "отдел по вопросам развития регионов, сельского хозяйства и экологии", "отдел по вопросам коммуникации, строительства и коммунального хозяйства" и т.д. После назначения Новруза Мамедова премьер-министром процесс обновления структуры был продолжен.

Глава правительства уделяет пристальное внимание отбору и размещению кадров, вопросам развития и ротации, предпринимая по мере необходимости соответствующие шаги. С участием заведующих отделов Аппарата регулярно проводятся оперативные совещания при премьер-министре, тщательно обсуждаются проблемы в различных областях, даются соответствующие поручения. Такие совещания способствуют интенсивному общению между премьером и заведующими отделов, повышают оперативность и качество работы. Это лишь малая толика огромного объема работы главы правительства.

Направления его деятельности, разумеется, более широки и многоспектральны. Исполнение поручений президента, проведение заседаний Кабинета министров, работа над многочисленными документами, подготовка, принятие решений и постановлений, прием глав различных министерств, комитетов, компаний и иных структур, оказание содействия в решении вопросов, дача поручений и рекомендаций, ведение координационных и регулятивных работ между исполнительными структурами, рассмотрение обращений различного характера, поступающих из управлений и организаций, писем граждан и пр. Одним словом, график работы премьер-министра напряженный и Новруз Мамедов трудится в соответствии с этим графиком.

- Каков график работы Новруза Мамедова? Во сколько он приходит, когда уходит, сколько отдыхает…

- Премьер-министр на работе ежедневно с 08:30. Рабочий день завершается по окончании всех предусмотренных дел. Он работает и по субботам. В целом, могу сказать, что график работы для госслужащих - понятие условное, они работают и по выходным, и в праздничные дни. Как бы пафосно ни звучало, но чиновники трудятся во имя народа, государства, Отчизны, выполняя поручения каждый в своей области.

- После назначения Новруза Мамедова премьер-министром ощущается оперативность в работе Кабинета министров…

- Являясь высшим исполнительным органом президентской власти, Кабинет министров осуществляет крупные и очень ответственные функции государственного масштаба, контролирует исполнение соответствующих поручений, подготавливает, координирует и регулирует нормативно-правовую базу, охватывающую все сферы экономической жизни страны. Вышеупомянутый указ президента об утверждении нового порядка работы также служит усовершенствованию деятельности Кабинета министров. Изменения, проводимые в соответствии с этим указом, разумеется, не могли не отразиться на качестве работы. По мере обновления структуры КМ, работники осуществляют более оперативную и продуктивную деятельность.

- Недавно было произведено назначение на должность начальника Секретариата премьер-министра. В чем заключается его основная работа?

- Секретариат премьер-министра занимается, главным образом, донесением поручений главы правительства на места, выполняет функции организации и контроля за их исполнением. В Секретариат поступают многочисленные обращения, каждое из которых тщательно изучается и рассматривается. На основе документов, писем и обращений из Администрации президента, центральных и местных исполнительных органов проводятся соответствующие рассмотрения, о результатах сообщается премьер-министру, подготавливаются поручения и т.д. Помощники премьера представлены в Секретариате. Раньше должность главы Секретариата была вакантной, однако Новруз Мамедов назначил туда молодого и перспективного Арасту Габиббейли.

- Имеются ли в настоящее время вакантные должности в Кабинете министров?

- По ведущим должностям вакансий, можно сказать, нет.

- Обычно после назначения на новую должность руководители берут себе новых помощников. Новруз Мамедов же работает с помощниками своего предшественника…

- Согласно закону "О государственной службе", должность помощника премьер-министра относится к классификации административной должности, а не политической. Поэтому продолжение работы помощниками предыдущих премьеров регламентируется законодательством. С другой стороны, как я уже говорил, Новруз Мамедов, имеющий за плечами огромный опыт работы на государственной службе, долгое время проработавший под руководством Общенационального лидера, а ныне – под непосредственным руководством президента Ильхама Алиева, прекрасно знаком с управленческими принципами. Он очень хорошо знаком с кадровым потенциалом страны, и, если можно так сказать, прекрасно знает, кто есть кто. Новруз Мамедов очень искренний, интеллигентный человек с широким кругозором. В отношении к людям, вопросам в своих взглядах он придерживается норм справедливости и руководствуется верховенством закона. Для него главное, чтоб работник был дисциплинированным, старательным и умелым.

- Как Вы воспринимаете реакцию общественности на деятельность Новруза Мамедова?

- Наша общественность благосклонно отнеслась к решению главы государства. Это чувствуется по заметкам в прессе и социальных сетях. Премьер-министр внимательно относится к каждому обращению. Вспомните предпринятую несколькими днями ранее попытку суицида на мосту близ станции метро "Кёроглу". Об этом много писали в прессе, были публикации и в Report. Едва заслышав об этом, премьер-министр незамедлительно прибыл на место происшествия и спас жизнь человеку, что свидетельствует о его гуманизме и чуткости. Премьер-министр столь же внимательно и чутко относится к каждому поступившему обращению. Недавно на имя премьера поступило обращение о проблемах, с которыми столкнулся в Бакинском главном таможенном управлении Национальный герой Азербайджана Забит Гулиев. В письме говорилось об административных проволочках, которым ему безосновательно подвергли в этом управлении. По поручению премьер-министра этот вопрос был взят под контроль и после соответствующих поручений главы правительства, благополучно разрешился. Права Национального героя были восстановлены, проблема решена…

- Столь положительные примеры весьма важны в контексте взаимоотношений между властью и гражданами.

- Разумеется. В повседневной деятельности премьер-министра много таких нюансов…

- Расскажите о них, если можно. Читателям, наверняка, будет интересно…

- Недавно премьер-министру поступило обращение от руководства ЗАО "Азербайджанские железные дороги", в котором отмечалась необходимость проведения, наряду с крупномасштабными работами по обеспечению безопасности на железных дорогах, и надлежащих мероприятий на некоторых территориях. Конкретно, речь шла о ситуации на железнодорожном пути от проспекта Бабека до Нобелевского проспекта, приходящихся на территории Низаминского и Хатаинского районов Баку. Отсутствие коммунальных услуг в придорожных домах на этой территории приводило к значительному загрязнению окружающей среды.

Премьер-министр сразу же отреагировал на это обращение, по его поручению соответствующие структуры исполнительной власти осмотрели указанный участок. Выяснилось, что сточные воды, бытовые отходы, ненужные предметы домашнего обихода долгое время выбрасывались прямо на шпалы. Скопление мусора и сточные воды не только препятствовали безопасности движения поездов, но и создавали антисанитарию вокруг, наносящую вред здоровью здешних жителей и отнюдь не красящую экологический облик нашего города. После вмешательства Новруза Мамедова от грязи и мусора были очищены не только железнодорожные пути, но и указанная местность в целом, проведена дезинфекция, работы по благоустройству территории. Ныне там подводится канализационная линия, продолжаются работы по ее подключению к общему коллектору, установке мусорных баков, созданию нормальных коммунальных условий для жителей и оздоровлению экологической обстановки.

- Расскажите о принципах работы премьера с прессой и социальными сетями…

- У Новруза Мамедова особое отношение к прессе. Он открыт для прессы, не испытывает комплексов в общении с журналистами. Как Вам известно, он находился в тесном общении с прессой и в бытность помощником президента. Премьер-министр исключительно чуток и внимателен к прессе. Разумеется, он ежедневно отслеживает публикации в СМИ. Активен он и в социальных сетях, ведет свою страницу в Twitter. Вследствие его интереса к печати был обновлен официальный сайт Кабинета министров, создана страница структуры в Twitter. Круг интересов премьер-министра довольно обширный. Он читает статьи не только на экономическую и хозяйственную тематику, но и внимательно просматривает материалы из сферы социума, политики, научной, культурной жизни, держит в поле зрения события на международной арене.

На встречах с представителями зарубежных стран он излагает свою точку зрения, свой взгляд и позицию касательно протекающих в регионе процессов. Порой они говорят: вот Вы – премьер-министр, а точно анализируете вопросы из сферы политики и политологии. Новруз Мамедов напоминает им, что по долгу службы занимался этими вопросами на прежней должности.

Поскольку пресс-службы, как правило, находятся в курации глав управлений, мы регулярно общаемся с ними, он постоянно дает поручения и рекомендации. Одно из его требований состоит в передаче важной информации, публикуемой в периодической печати или электронных СМИ, в соответствующие отделы Аппарата, с тем, чтобы они проводили разбирательства относительно негативных фактов, затрагиваемых журналистами в этих публикациях и старались решить проблемы в случае их подтверждения. Мы с нашими отделами, заручившись поддержкой и волей премьер-министра, содействуем решению многих мелких и крупных вопросов… Недавно в СМИ была растиражирована информация о том, что кто-то в Шеки установил "шлагбаум" на мосту над рекой и взимает 1 манат за переход с одной стороны реки на другую. Мы с нашими отделами изучили эту информацию, обратились в районную исполнительную власть, которая заявила, что это произошло по случайности и негативный факт был тут же устранен. Об этом мы сообщили в прессе. По правде говоря, порой публикуется непроверенная информация или материалы, подготовленные в спешке. Таковы наши реалии.

- Каков принцип работы экс-мэра Баку, а ныне вице-премьера Гаджибалы Абуталыбова?

- Гаджибала Абуталыбов – ученый, всей душой преданный идеям Гейдара Алиева. Ему принадлежат большие заслуги в политической деятельности. Он работал в структурах исполнительной власти, вновь назначен на пост вице-премьера. Гаджибала Абуталыбов - искренний, простой в общении человек. Сотрудники могут прийти к нему на прием без записи. Как и все остальные сотрудники Кабинета министров – высшего исполнительного органа президентской власти, он трудится не покладая рук, выполняя возложенные на него функции.

- Порой в прессе проскальзывает информация о неправильной реализации пилотных проектов, связанных с жилыми зданиями. Обращаются ли граждане по этому поводу в Кабинет министров?

- Согласно новому порядку работы, на основе годового плана периодически проводятся заседания Кабинета министров. На этих заседаниях обсуждаются многие вопросы социально-экономической жизни страны, в том числе выслушиваются отчеты глав центральных и местных исполнительных органов и по исполнению отмеченных Вами пилотных проектов. Председательствующий на подобных заседаниях премьер-министр дает свои поручения и рекомендации по каждому вопросу.

При участии премьера регулярно проводятся обсуждения экономических вопросов. Накануне под руководством Новруза Мамедова состоялись широкие обсуждения проблем, касающиеся изменения категории земельных участков сельскохозяйственного назначения. После обсуждения этого актуального вопроса, находившегося в поле зрения отечественных СМИ, были определены конкретные мероприятия, даны соответствующие поручения по их реализации.

- Со сколькими премьер-министрами Вам довелось работать?

- Я работаю в пресс-службе Кабинета министров с октября 1994 года. С той поры в стране сменились три премьера. Сегодня мы работаем под началом премьер-министра Новруза Мамедова.

- Вы возглавляете пресс-службу Кабинета министров вот уже 24 года. Каково это?

- Как Вам известно, ранее я работал в кино, на радио и телевидении, в прессе, в сфере науки и образования. В 90-е годы, будучи редактором газеты "Ветен сеси", мы с нашим коллективом без устали работали, пропагандируя идею о необходимости возвращения к политической власти в стране выдающегося деятеля Гейдара Алиева, в ту пору проживавшего в Нахчыване. К счастью, справедливость восторжествовала, и Гейдар Алиев вновь встал у руля власти в Азербайджане. В октябре 1994 года после попытки госпереворота был заново сформирован состав Кабинета министров. С благословения Общенационального лидера я был назначен главой пресс-службы Кабмина.

Я доволен своей судьбой, с первых лет восстановления независимости республики и по сей день я являюсь наблюдателем и непосредственным участником все этапов развития страны. Стратегия развития Азербайджана была определена Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, мы следуем его пути. Независимость Азербайджана, за которую мы так долго боролись, ценна нам как национальное достояние народа. Столько всего пронеслось перед глазами – отстаивание интересов азербайджанского народа, укрепление государственной независимости, армейское строительство, борьба за урегулирование нагорно-карабахского конфликта и освобождение оккупированных территорий, стремительное развитие республики, занятие Азербайджаном достойного места в мировом сообществе… Поверьте, для каждого, кто повидал в свое время порабощение империей, проживать эти процессы - незабываемо!

- Ваши воспоминания были бы интересны читателю…

- Благодарю. Напоследок хотелось бы вновь подчеркнуть, что деятельность пресс-службы Кабинета министров опирается на информационную политику государства и политический вектор, избранный руководством страны. Пресса, являющаяся одним из важных звеньев культуры, близка и родна мне как с теоретической, так и с практической точек зрения…

В обретении нынешних успехов Азербайджана, основы которых были заложены Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, становлении нашей страны современной и ведущей державой, дальновидное и умелое руководство президента Ильхама Алиева играет неоценимую роль. Многое было пройдено Кабинетом министров, многое еще предстоит пройти. Под руководством премьер-министра Новруза Мамедова, со дня назначения которого минуло 100 дней, Кабинет министров постоянно контролирует направления социально-экономического развития страны, в том числе таких отраслей как промышленность, сельское хозяйство, оборона, ненефтяной сектор, транспорт, связь, образование, туризм и многое другое, реализуя необходимые меры по их развитию, не покладая рук работая во имя успеха и процветания страны.