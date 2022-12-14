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Акция протеста на дороге Шуша-Ханкенди продолжается и в ночные часы

Акция протеста на дороге Шуша-Ханкенди продолжается и в ночные часы Несмотря на холодную погоду, акция протеста на дороге Шуша-Ханкенди продолжается и в ночные часы.
Внутренняя политика
14 декабря 2022 г. 00:21
Акция протеста на дороге Шуша-Ханкенди продолжается и в ночные часы

Несмотря на холодную погоду, акция протеста на дороге Шуша-Ханкенди продолжается и в ночные часы.

Как передает сотрудник Report с места акции, демонстранты не прекращают акцию и намерены провести там всю ночь.

В ходе акции через громкоговорители звучат патриотические песни. Участники также скандируют лозунги о защите территориальной целостности Азербайджана и против незаконной эксплуатации природных ресурсов нашей страны. Их морально-психологическое состояние находится на высоком уровне.

Безопасность участников акции обеспечивают военнослужащие и полицейские Внутренних Войск МВД Азербайджана.

Отметим, что в окрестностях города Шуша у поста российских миротворцев продолжается акция протеста азербайджанских активистов и членов экологических неправительственных организаций (НПО) с требованием положить конец экологическому террору в Карабахском экономическом районе.

Напомним, что, в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞuşa-Xankəndi yolunda keçirilən etiraz aksiyası gecə saatlarında davam edir

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